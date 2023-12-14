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Dünya

ABD'de 886 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

ABD Senatosu, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2024 mali yılı bütçesini içeren ve ABD savunma harcamaları politikalarını belirleyen 886 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nın nihai halini kabul etti.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
ABD'de 886 milyar dolarlık savunma bütçesine onay
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Senato ve Temsilciler Meclisinin ayrı ayrı geçirdiği NDAA tasarılarına komitelerin son halini vererek tek bir tasarı haline getirmesinin ardından ilk oylama Senatoda yapıldı.

Tasarı, 13 senatörün "hayır" oyuna karşı 87 senatörün "evet" oyuyla kabul edildi.

886 milyar dolarlık tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanması ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.

Ancak Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, kendi düzenlemelerinin tasarının son halinden çıkarılması nedeniyle tasarıya karşı çıkıyor.

TASARIDA NE VAR?

Söz konusu tasarıda, Pentagon politikalarının yanı sıra uçak ve gemi programları için on milyarlarca dolar ayırılıyor.

Ayrıca Çin'e karşı politikalar için 11,5 milyar, Ukrayna'ya yardımlar için 800 milyon dolar ayrılması öngörülüyor.

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