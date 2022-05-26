İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3788
  • EURO
    17,6002
  • ALTIN
    972.543
  • BIST100
    2425.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de acı olay! Kazdıkları çukurdan çıkamadılar
Dünya

ABD'de acı olay! Kazdıkları çukurdan çıkamadılar

ABD'de 18 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sahilde çukur kazdı ancak kenara yığdıkları kum üzerlerine düştü. 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, kız kardeşi ise yaralı olarak kurtarıldı.

TRT Haber26 Mayıs 2022 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Sahilde çukur kazıp içine girdiler. Kum üstlerine yığılınca çukurdan çıkamadılar.

Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaleti.

18 yaşındaki Levy Caverley 17 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte sahilde çukur kazdı. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurun üzerine kum döküldü, iki kardeş altında kaldı.

Kazdıkları çukurdan çıkamadılar

Anne babaları ve çevredekiler hemen yardıma koştu, tahta ve kovalarla gençleri kurtarmaya çalıştı. Ancak Levy Caverley, hayatını kaybetti.

Kız kardeşi ise çukurdan yaralı olarak kurtarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.