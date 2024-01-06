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Dünya

ABD'de acil çıkış kapısı patlayan uçak acil iniş yaptı

ABD'de 174 yolcusu bulunan uçağında sefer sırasında basıncın düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı. Olayda yaralanan olmazken yolcu uçağı Portland'a acil iniş gerçekleştirdi.

IHA6 Ocak 2024 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
ABD'de acil çıkış kapısı patlayan uçak acil iniş yaptı
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ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'dan California eyaletinde bulunan Ontario'ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Alaska Havayoları'na ait yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı. Uçak içinde basıncın düşmesiyle oksijen maskeleri açılırken yolcular sakinliğini korumayı başardı. Ekim ayında havayollarına teslim edilen Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı, 174 yolcusu 6 mürettebatıyla acil için Portland'a dönmek zorunda kaldı. Uçak, Portland'a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Alaska Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "1282 sefer sayılı yolcu uçağında akşam saatlerinde kalkıştan kısa bir süre sonra Portland'a güvenli bir şekilde geri indi" ifadeleri kullanılarak detaylı bir açıklama yapılmadı.

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, mürettebatın bir "basınçlandırma sorunu" yaşandığını bildirdiği aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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