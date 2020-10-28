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Dünya

Ailenin süs olarak kullandığı kafatası 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı

ABD'de kimliği belirisiz bir kişi, 1 yıl önce eve götürerek, şöminesinin üzerine süs eşyası olarak koyduğu kafatasının 8 yıldır kayıp olan Junior Willie McCann'e ait olduğunu ortaya çıktı.

DHA28 Ekim 2020 Çarşamba 13:19 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:20
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ABD'de film senaryolarını andıran bir olay yaşandı. Ülkenin doğu eyaletlerinden Tennessee’deki Gobey bölgesinde bir kişi, bulduğu kafatasını eve götürerek şöminesinin üstüne bir yıldan fazladır süs eşyası olarak kullandı. Komşuların dikkatini çekmesi üzerine polise ihbar edilen kimliği belirsiz kişinin evine gelen polis, kaftasını incelenmek üzere DNA merkezine gönderdi. Yapılan incelemelerde, kafatasının 8 yıldır haber alınamayan Junior Willie McCann’e adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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