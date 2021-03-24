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Dünya

ABD'de akılalmaz olay! Kanalizasyon çukurundan bir kadın kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletinde dün sabah kanalizasyon çukurundan bir kadın kurtarıldı. Yetkililer, günlerdir kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu açıkladı.

DHA24 Mart 2021 Çarşamba 10:48 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 10:48
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Florida eyaletinin Atlantic Avenue kentinde günlerdir kayıp olan bir kadın, dün sabah saatlerinde kanalizasyon çukurundan kurtarıldı. İtfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiğini ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğunu belirtti.

KAÇ GÜNDÜR ÇUKURDA OLDUĞU BİLİNMİYOR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstüne bulunan kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı. Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme başlattıklarını duyurdu.

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