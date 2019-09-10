ABD'de alabora olan yük gemisindeki son 4 kişilik mürettabat kurtarıldı
ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat bir gün sonra kurtarıldı.
- AA
Çok sayıda araç taşıyan yük gemisi Golden Ray, belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından Georgia eyaleti açıklarında alabora oldu.
Gemide bulunan 24 kişilik mürettebattan 20'si kurtarıldı, makina dairesinde çalıştığı belirtilen 4 kişi ise bir gün boyunca mahsur kaldı.
Mürettebattan gemide mahsur kalan 4 kişinin de ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir gün sonra kurtarıldığı bildirildi.
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