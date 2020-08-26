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Dünya

ABD'de alarm! Kasırga 4 seviyeye çıkacak

ABD'nin güneyinde ilerleyen ve güç kazanan Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması bekleniyor

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:19 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:19
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 ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezine (NHC) göre, Meksika Körfezi'nde saatte 205 kilometre hızla ilerleyen ve kısa süre sonra kasırgaya dönüşen Laura, son 24 saatte yüzde 70 güç kazanarak 3 seviyeye çıktı.

Kategori 4 seviyesine yükselmesi ve Texas ile Louisiana'ya vurması beklenen Laura kasırgasına karşı uyaran yetkililer, sel sularının 6 metreye kadar yükselebileceğini bildirdi.

Texas ve Louisiana eyaletlerinde yarım milyon kişinin tahliye edilmesi istendi.

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