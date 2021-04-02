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Dünya

ABD'de Kongresi tehdit nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı

ABD Kongresi yerleşkesinin “bir dış tehdit” nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

AA02 Nisan 2021 Cuma 20:27 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 20:54
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ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.

Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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