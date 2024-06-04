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Dünya

ABD'de alışılmadık bir olay: Öldü denilen kadının cenazesinde yaşadığı ortaya çıktı

ABD'nin Nebraska eyaletindeki Lincoln kentinde 74 yaşındaki Constance Glantz'ın kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Ölüm duyurusunun ardından Glantz'ın cenaze işlerini yürüten şirket çalışanlarının nakil işlemlerine başladığını söyledi. Cenaze işlemleri sırasında kadının hala nefes aldığı anlaşılınca durum yetkililere iletildi.

AA4 Haziran 2024 Salı 18:28 - Güncelleme:
ABD'de alışılmadık bir olay: Öldü denilen kadının cenazesinde yaşadığı ortaya çıktı
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New York Times gazetesinin haberine göre, Lancaster Bölge Şerif Ofisi'nden yetkili Ben Houchin, 74 yaşındaki Constance Glantz'ın kaldığı huzurevinde dün yerel saatle 09.44'te yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini aktardı.

Houchin, ölüm duyurusunun ardından Glantz'ın cenaze işlerini yürüten şirket çalışanlarının nakil işlemlerine başladığını söyledi.

Cenaze işlemlerine başlayan bir görevlinin kadının hala nefes aldığını fark ettiğini dile getiren Houchin, görevlinin derhal yetkililerle irtibata geçtiğini bildirdi.

ALIŞILMADIK BİR OLAY

Houchin, itfaiye ekiplerinin kadını hastaneye götürdüğünü belirterek, "Bu oldukça alışılmadık bir olay. Bu işi 31 yıldır yapıyorum ve daha önce hiçbir şey bu noktaya gelmemişti." diye konuştu.

Olayda huzurevi çalışanlarının yasa dışı hareket edip etmediğinin henüz tespit edilmediğini ifade eden Houchin, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.

DÜNYADA NADİREN DE OLSA BENZER VAKALAR YAŞANMIŞTI

Dünyada nadiren de olsa öldüğü bildirilen, ancak kısa süre sonra hala hayatta olduğu fark edilen insanlar bulunuyor.

Güney Afrika'da 2018'de araba kazası geçiren bir kadın, olay yerinde öldüğü sanılarak morga taşınmış, ancak daha sonra hayatta olduğu fark edilmişti.

ABD'nin Michigan eyaletinde beyin felci teşhisi konulan 20 yaşındaki Timesha Beauchamp'ın, 2020'de, sağlık görevlileri tarafından öldüğü duyurulmuş, cenaze işlemleri sırasında ise hayatta olduğu ortaya çıkmıştı.

Iowa eyaletinde de ismi verilmeyen 66 yaşındaki bir kadının 2023'te kaldığı Alzheimer hastaları için bakım merkezinde hayatını kaybettiği bildirilmiş, cenaze işlemleri sırasında yaşadığı fark edilmişti.

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