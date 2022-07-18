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Dünya

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 07:15 - Güncelleme:
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Indianapolis'teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi.

İlk incelemede, saldırıda 2 kişinin öldüğü duyurulurken, Indianapolis Polis Departmanı Şefi Jeff Ison, daha sonra 22 yaşındaki bir kişinin düzenlediği saldırıda ölü sayısının 3 olduğunu açıkladı.

Saldırganın da orada bulunan sivil ve silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Ison, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralılar arasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Ison, olaya ve saldırgana ilişkin incelemenin sürdüğünü aktardı.

Ison, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, alışveriş merkezinin tuvaletinde şüpheli bir çantaya polis tarafından incelenmek üzere el konulduğunu ifade etti.

  • silahlı saldırı

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