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Dünya

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: Yaralılar var

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir alışveriş merkezine silahlı saldırı yapıldı. Olayda en az 3 kişinin yaralandı.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 07:28 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 07:39
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Wauwatosa kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırı sonrası polisin kalabalık bir ekip ve araçlarla olay yerinde kontrolü sağladığı bilgisi aktarıldı.

Yerel medya kaynakları, olay yerinden en az 3 yaralının ambulansla hastaneye taşındığını, polisin olayın nedenine ilişkin henüz bir basın açıklaması yapmadığı bilgisini paylaştı.

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Mayfair isimli alışveriş merkezinin otoparkında onlarca polis arabası ve özel eğitimli K9 polis köpekleri ile önlem alındığı görüldü.

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