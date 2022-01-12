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Dünya

ABD'de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü

ABD'nin Philadelphia kentinde biri bebek olmak üzere 4 kişinin bulunduğu ambulans helikopter, bir kilisenin önüne düştü.

IHA12 Ocak 2022 Çarşamba 00:20 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 00:20
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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde bir bebeği hastaneye taşıyan ambulans helikopter, Upper Darby kasabasının Drexel Hill bölgesindeki Metodist Kilisesinin önüne düştü. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Can kaybı yaşanmayan kazada helikopterde bulunan bebek, pilot ve diğer 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Upper Darby polisinden Timothy Bernhardt olay yerinde yaptığı açıklamada, büyük hasar meydana gelen helikopteri işaret ederek, "Arkamda gördükleriniz olağanüstü" ifadelerini kullandı.

Upper Darby İtfaiye Şefi Derrick Sawyer de "olağanüstü" olarak nitelendirdiği kazada can kaybı olmamasından dolayı duyduğu şaşkınlığı dile getirdi. Acil durum görevlileri de helikopterin çevredeki binalara hasar vermeden veya herhangi bir kişiyi yaralamadan düşmesinin "inanılmaz" olduğunu belirtti.

Helikopterin hasta bebeği Philadelphia Çocuk Hastanesine götürmek üzere havalandığı belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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