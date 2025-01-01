İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2025 Çarşamba / 2 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1573
  • EURO
    36,6404
  • ALTIN
    2966.83
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

ABD'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New Orleans kentinde bir araç kalabalığa daldı. Yaşanan olayda 10 kişi hayatını kaybederken 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Görgü tanıkları ise arabadaki kişinin kalabalığa doğru ateş açtığını bildirdi.

1 Ocak 2025 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
ABD'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı tahmin ediliyor.

ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüğünü aktardı. Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini ileri sürdü.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELEBİLİR

New Orleans polisi henüz ölü sayısını doğrulamadı ancak bazı yerel gazeteciler -polis departmanı kaynaklarına dayanarak- ölü sayısının 10'a kadar çıkabileceğini bildirdi.

HABERİN VİDEOSU

  • new orleans
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.