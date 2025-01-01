İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, ABD'nin New Orleans eyaletinin eğlence merkezlerinden Bourbon Caddesi'nde bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise yaralandığı tahmin ediliyor.

ARACINDAN İNEREK ATEŞ AÇTI

Görgü tanıkları yerde yaralı çok sayıda insan gördüğünü aktardı. Tanıklar bir aracın kalabalığa daldığını ve ardından sürücünün insanlara ateş açtığını, bunun üzerine polisin ateşe karşılık verdiğini ileri sürdü.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELEBİLİR

New Orleans polisi henüz ölü sayısını doğrulamadı ancak bazı yerel gazeteciler -polis departmanı kaynaklarına dayanarak- ölü sayısının 10'a kadar çıkabileceğini bildirdi.