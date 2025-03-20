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Dünya

ABD'de artan yumurta fiyatlarından Biden sorumlu tutuldu! 8 milyon tavuğu itlaf ettiler

Artan yumurta fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, fiyatlardan eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

AA20 Mart 2025 Perşembe 16:11 - Güncelleme:
ABD'de artan yumurta fiyatlarından Biden sorumlu tutuldu! 8 milyon tavuğu itlaf ettiler
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Leavitt, X sosyal medya hesabından itlaf edilen tavuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Biden yönetimi tarafından yaklaşık 8 milyon tavuğun itlaf edildiğini aktaran Leavitt, bu durumun arz sıkıntısına ve fiyatların yükselmesine yol açtığını kaydetti.

BİDEN'I SUÇLADI

"Yumurta krizi Biden'ın krizidir." ifadesini kullanan Leavitt, Trump ve ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in bu krizi düzelteceğini belirtti.

Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumundaki konuşmasında ABD'de artan yumurta fiyatları için eski Başkan Biden'ı suçlamış, bunu düşürmek için çalıştıklarını kaydetmişti.

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