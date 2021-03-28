İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2021 Pazar / 15 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0815
  • EURO
    9,569
  • ALTIN
    450.126
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de 'aşı pasaportu' üzerinde çalışılıyor
Dünya

ABD'de 'aşı pasaportu' üzerinde çalışılıyor

Washington Post gazetesi Biden yönetimi ve özel firmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan sektörlerin yeniden açılabilmesi için 'aşı pasaportu' üzerinde çalıştığını yazdı.

AA28 Mart 2021 Pazar 23:07 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 23:07
ABONE OL

Gazetenin haberine göre, aşı pasaportu girişimi ABD Başkanı Joe Biden'ın hayatın temmuzda normale döneceği sözünün ardından hız kazandı.

Washington Post gazetesine Biden yönetiminin söz konusu girişimi konusunda bilgi veren yetkililer, ücretsiz olması beklenen aşı pasaportlarının akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden kullanabileceğini, akıllı telefona erişimi olmayanların ise basılmış aşı pasaportları taşıyabileceğini söyledi.

Öte yandan veri gizliliği gibi bazı sorunlarla da karşı karşıya olan yetkililer, sahte aşı pasaportu üretimini engellemek ve kolayca siber saldırıya uğramayacak bir sistem geliştirmek istediklerini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.