İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2021 Salı / 13 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de askeri uçak düştü, bir kişi hayatını kaybetti
Dünya

ABD'de askeri uçak düştü, bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri üssünden kalkış yapan askeri uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

DHA25 Mayıs 2021 Salı 11:58 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 11:58
ABONE OL

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri üssünden kalkış yapan askeri uçak dün yerel saatle 14:30 civarı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Nellis Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada uçağın, hava desteği sağlamak üzere sözleşmeli Florida merkezli bir şirket olan Draken US'ye ait olduğu ve ismi açıklanmayan pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, şirketin konuyla ilgili, "Dualarımız ve düşüncelerimiz bu olayda etkilenen kişi ve ailelerle. Bu ihtiyaç zamanında onlara yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve federal, eyalet ve yerel yetkililerle yakından çalışıyoruz. Aynı zamanda Draken US, bu trajik kazaya neyin yol açtığını belirlemek için soruşturma kurumlarıyla iş birliği yapıyor" ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.