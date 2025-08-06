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Dünya

ABD'de bir üsse silahlı saldırı! 5 asker vuruldu

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nün silahlı saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışlara kapatıldığı ve 5 askerin vurulduğu bildirildi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
ABD'de bir üsse silahlı saldırı! 5 asker vuruldu
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Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste bugün bir silahlı saldırı gerçekleştiği belirtilerek, bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, olayda 5 askerin vurulduğu ve olay yerinde yapılan müdahalenin ardından askerlerin Winn Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

KAPI VE PENCERELERİN KAPALI TUTULMASI İSTENDİ

Güvenlik güçlerinin saldırganı yakaladığına işaret edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve soruşturma tamamlanana kadar daha fazla detay paylaşılamayacağı kaydedildi.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

  • ordu
  • silahlı saldırı

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