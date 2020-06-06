star.com.tr 06 Haziran 2020 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 15:56

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Güney Florida Eyaleti'ndeki yargı makamları, üç Çin vatandaşını Key West, Florida'daki bir Amerikan deniz üssünde, askeri alan ihlali yaparak üssün fotoğraflanırı çektiğ için hapis cezasına çarptırdı.



27 yaşındaki Lyuyou Liao, tesisin Truman Annex bölümünün yasadışı bir şekilde fotoğraf ve videolarını çekmek için 26 Aralık 2019'da Donanma Hava Üssü Key West'e girmekten suçlu bulunmuştu. Liao, 5 Haziran'da 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Bir gün önce, ayrı bir davada, 25 yaşındaki Jielun Zhang ve 24 yaşındaki Yuhao Wang, 4 Ocak'ta Liao ile aynı tesiste yasadışı ihlal ve izinsiz fotoğraflar çektikleri gerekçesiyle, bir yıl dokuz ay hapse mahkum edildi.

Üç Çin vatandaşının bir yıllık denetimli serbestliğe tabi tutulacağı belirtiliyor.

Mahkemenin gerekçe belgelerine göre Liao, üzerinde çok sayıda 'UYARI' tabelası bulunan bir güvenlik çitini geçti ve Key West'in etrafında folaşarak cep telefonuyla fotoğraflar çekti. Liao, 26 Aralık'ta tutuklandı.

Tanıkların ifadesine göre, defalarca uyarılmasına rağmen görüntüleri çekmeye devam etti.

Ancak Liao, ABD askeri polisi tarafından yakalandığında, güneşin doğuşunun fotoğraflarını çekmeye çalıştığını belirtti. Cep teleonu incelendiğinde ise, üste yer alan ve çevresindeki diğer hükümet binalarına ait görüntüler bulundu.

DİĞER İKİSİ DE ASKERİ ALAN YASAĞINI İHLAL ETTİ

4 Ocak'ta diğer iki Çin vatandaşı Jielun Zhang ve Yuhao Wang, mavi bir Hyundai araç ile, Key West'teki Deniz Hava İstasyonu'ndaki Sigsbee alanındaki nöbet istasyonuna geldi.

Askeri kimlikleri veya izinleri olmadığı için, bir donanma güvenlik görevlisi bölgeden derhal çıkmaları talimatını verdi. Ancak, suçlama dosyasındaki bilgilere göre, Jielun ve Yuhaog bunun 30 dakika kadar alanı terketmedi.

Donanma güvenlik görevlileri, iki adamın cep telefonlarını ve kameralarını kontrol etme izni aldıktan sonra, Fleming Key'deki ABD askeri yapılarının görüntülendiğini tespit etti.

'TURİSTİM, YOLUMU KAYBETTİM' DEDİ AMA KURTULAMADI

Benzer bir olayda, turist olduğunu ve yolunu kaybettiğini ısrarla savunan Çinli Zhao Qianli, 2019'da Key West deniz üssünde fotoğraf çektiğini kabul ettikten sonra bir yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme belgelerine yansıyan olayların, New York Times gazetesinin dile getirdiği ve Çin'in ABD Büyükelçiliğindeki 2 kişinin sınır dışı edilmesiyle sonuçlanan olaydan kısa bir süre sonrasını işaret ediyor.

O olayda da, iki Büyükelçilik yetkilisi Aralık 2019'da, Virginia yakınlarındaki 'bir askeri üsse gizlice sızmaya çalışma' ile suçlanmışlardı.

ABD makamları, şahıslardan en az birinin 'diplomatik güvence' altına girmiş bir Çin istihbarat yetkilisi olduğunu iddia etmişti.