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Dünya

ABD'de babasının silahıyla oynayan çocuk annesiyle kardeşini yaraladı

ABD'nin Teksas eyaletinde babasının silahıyla oynayan çocuk kaza ile annesi ve kardeşinin yaralanmasına neden oldu.

AA7 Ocak 2022 Cuma 00:14 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 00:15
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Yerel medyada yer alan haberlere göre, olay Granbury şehrindeki bir alışveriş merkezine ait otoparkta meydana geldi.

Aracın içinde beklerken 2 yaşındaki çocuğun koltuk ile konsol arasında duran silahı alarak oynaması sonucu silahın ateş aldığı, sürücü tarafında duran 23 yaşındaki annesi ile 1 yaşındaki kardeşinin isabet aldığı kaydedildi.

Kolundan yaralanan anne ile bacağından yaralanan kardeşin hastaneye kaldırıldığı ancak sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay sırasında 26 yaşındaki babanın ise araç dışında bulunduğu bildirildi.

Olayı inceleyen polisin babaya yönelik henüz bir suçlamada bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

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