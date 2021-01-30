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Dünya

ABD'de balçıkta mahsur kalan atlar 18 saatlik operasyonla kurtarıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağış sonrası meydana gelen balçıkta mahsur kalan iki at, 18 saatlik operasyonla kurtarıldı.

DHA30 Ocak 2021 Cumartesi 17:25 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:26
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti ve bağlı kentlerinde meydana gelen sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Salinas kenti civarındaki bir çok bölge yağmur sonrası oluşan heyelan nedeniyle balçığa gömüldü. Kentte göüğüne kadar balçığa batan at ve yavrusu bölgede incelemelerde bulunan Kaliforniya Arama Kurtarma birimleri tarafından farkedildi.

KURTARMA ÇALIŞMASINA İŞ MAKİNASI DA KATILDI

Olay yerine gelen Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği yetkilleri balçıkta mahsur kalan at ve yavrusunu için seferber oldu. Atları kurtarmak için yoğun çaba harcayan yetkililer, iş makinasıyla müdahale etti. 18 saatlik süren kurtarma operasyonu Zulmü Önleme Derneği yetkililerin kamerasına yansıdı.Soğuk havada donma tehlikesi yaşayan atların durumunun iyi olduğu belirtilirken, atların veterinerde tedavi altına alındığı bildirildi.

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