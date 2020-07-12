12 Temmuz 2020 Pazar 10:36 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 10:50

Salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülkede Trump, maske takmaması nedeniyle ağır şekilde eleştiriliyordu.

Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'nde savaş gazilerini ziyaret eden Başkan, üzerinde Beyaz Saray forsu bulunan siyah bir maske taktı.

OKİNAWA'DAKİ 2 ABD ASKERİ ÜSSÜ KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Japonya'nın Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine adadaki 2 askeri üssün karantinaya alındığı bildirildi.

ABD üslerindeki 61 personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucunda, vakaların görüldüğü Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu ve Hansen üslerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Vakaların 4 Temmuz ABD Kurtuluş Günü kutlamaları için ada kumsalında askeri personele yönelik düzenlenen partiler sonrası doğrulanması dikkat çekti.

Dünyadaki Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 851 artarak 136 bin 720'ye çıktı.