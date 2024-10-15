İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2547
  • EURO
    37,3482
  • ALTIN
    2929.96
  • BIST100
    8860.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi başladı
Dünya

ABD'de başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi başladı

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia eyaletinde başladı. Erken oy verme işlemine katılım şu ana kadar 180 bini aştı.

IHA15 Ekim 2024 Salı 23:34 - Güncelleme:
ABD'de başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi başladı
ABONE OL

ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimi ilk oy verme Georgia eyaletinde başladı. Yerel saatle 09.00'da başlayan erken oy verme işlemi, 5 Kasım'a kadar devam edecek. Salıncak eyaletlerde olan Georgia'da şu ana kadar 180 binden fazla kişi oy kullanırken, gün sonunda bu sayının 200 bini aşması bekleniyor.

BELİRLİ SAATLERDE AÇIK KALACAK

2020 seçimlerinden sonra değişen eyalet yasalarının ardından sandık sayısı azalırken, 7 gün 24 saat açık olan sandıklar sadece belirli saatlerde açık kalacak. All Voting Is Local'ın Georgia Eyalet Direktörü Kristin Nabers, sandıkların kullanımı zorlaştırıldığı için daha az seçmenin bu imkandan faydalanabileceğini belirterek, buna rağmen erken oy kullanımının genişletildiğini hatırlattı.

BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Georgia'da seçim sonuçlarının hızla açıklanabilmesi için değişiklikler de yapıldı. İlçelerin sonuçları, seçim günü akşamı saat 20.00'de düzenli aralıklarla bildirmesi gerekiyor. Eyalet yetkilileri, hızlı, adil ve şeffaf sonuçlar sağlamayı hedefliyor. Demokratlar ve oy hakkı savunucuları, bu yeni kuralların seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen yetkililer tarafından kötüye kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan perşembe sabahı itibariyle North Carolina'da da oy verme işleminin başlaması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.