ABD'de bazı Cumhuriyetçiler, başkan adayı olması beklenen DeSantis'in Ukrayna hakkındaki görüşlerine tepkili

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi milletvekilleri, kendi partilerinden 2024 başkanlık seçimlerine aday olması beklenen DeSantis'in Ukrayna'nın ulusal çıkarlar için bir öncelik olmadığı ve Rusya-Ukrayna savaşını "toprak anlaşmazlığı" şeklinde nitelendirmesine karşı duydukları endişeyi çeşitli platformlarda dile getirdi.

Cumhuriyetçi Senatör Todd Young, DeSantis ve onun gibi düşünen bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin Ukrayna'ya verilen destek konusunda kararlılık göstermemesinden endişe duyduğunu belirterek, bu tutumun Asya-Pasifik ve Orta Doğu'nun da ötesinde geniş etkileri olacağı görüşünü savundu.

ABD Ukrayna'ya yardım etmezse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteklerinin gerçekleşeceğini söyleyen Young, ayrıca Rus ordusunun NATO müttefiklerinin sınırlarına dayanacağını söyledi.

Senatör John Thune da Cumhuriyetçi Parti içindeki farklı görüşler olduğunu belirterek, yine de kendisi dahil çoğunluğun Rusya'nın saldırılarının durdurulmasının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları için "hayati" öneme sahip olduğunu düşündüğünü kaydetti.

- Senatör Graham, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savundu

Shelley Moore Capito da DeSantis ile aynı fikirde olmadığını, bunun "toprak anlaşmazlığından" çok daha büyük bir mesele olduğunu ifade ederken, bir diğer Senatör Roger Wicker da DeSantis'in görüşüne kesinlikle katılmadığını bildirdi.

Senatör Lindsey Graham ise savaşın önemli olmadığını söylemenin "savaş suçları önemli değil" demekle eşdeğer olduğuna işaret ederek, Putin'in çok sayıda savaş suçu işlediğini kaydetti. Graham, Ukrayna meselesi doğru anlaşılmazsa bunun daha büyük bir savaşa dönüşebileceğini ve Çin'in de bu durumu izlediğine işaret etti.

2016 seçimlerinde başkan adayı olan Milletvekili Marco Rubio da DeSantis'i eleştirerek, amacının ne olduğunu anlamadığını dile getirdi.



John Cornyn ise DeSantis'in yorumlarından rahatsız olduğunu belirtirken, Donald Trump yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Charles Kupperman, DeSantis'in "bu kadar ileri gitmesine şaşırdığını" söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığını resmen duyuran Nikki Haley ise Rus hükümetini "diktatörlükle" suçlayarak, Rusya Ukrayna'daki savaşı kazanırsa daha ileri gidebileceği görüşünü savundu. Bu nedenle Ukrayna'ya silah yardımı yapılması gerektiğini söyleyen Haley diğer taraftan Ukrayna'ya "açık çek politikası" uygulanmaması gerektiğini ifade etti.

Diğer taraftan, Tom Tillis ve Chuck Grassley gibi bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri, DeSantis'in birçok kişinin sahip olduğu endişeleri dile getirmek istediğini ve parti içinde farklı görüşlerin olabileceği görüşünü savunuyor.

- DeSantis'ten savaşla ilgili "toprak anlaşmazlığı" çıkışı

Başkanlığa aday olması beklenen DeSantis, ABD'nin sınır ve enerji güvenliği, Çin Komünist Partisi'nin faaliyetleri gibi "hayati ulusal çıkarlarını" ilgilendiren öncelikli sorunları olduğunu belirterek, "Ukrayna ile Rusya arasındaki toprak anlaşmazlığına daha fazla karışmak bunlardan biri değil." ifadesini kullanmıştı.

Yönetiminin savaşla ilgili net bir hedefi olmadığını öne süren DeSantis, Ukrayna'ya "açık çek politikası" uyguladığını iddia ettiği Biden yönetimini eleştirmişti.

