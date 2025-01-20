ABD'de Kasım 2024'te yapılan seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Başkanı olarak ikinci dönemine girdi. Tüm dünyanın merakla beklediği yemin töreni ABD Kongre Binası'nda gerçekleşti.

DONALD TRUMP ABD'YE 2'İNCİ KEZ BAŞKAN OLDU

ABD'de 5 Kasım 2024'te seçimlerinde zafer kazanarak 47. başkanı olmaya hak kazanan Trump, bugün gerçekleşen yemin töreninin ardından ikinci kez Beyaz Saray'a başkan olarak döndü.

Donald Trump'ın yemin töreni, Kongre'de sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi yüzünden 1985'te Ronald Reagan'ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekanda yapıldı.

"ABD'NİN ALTIN ÇAĞI ŞU ANDA BAŞLIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninde yaptığı konuşmada, "ABD'nin altın çağı şu anda başlıyor" dedi.

Hepinize çok teşekkürler. Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız. Güvenliğimiz sağlanacak, adalet sistemimiz yeniden dengelenecek. Adaletten yoksun bir şekilde devam eden bu silahlarla ilgili tutum da değişecek. Önceliğimiz gururlu, zengin bir ülke inşa etmek olacak. Amerika yakında çok daha büyük ve güçlü olacak, daha önce hiç olmadığı kadar.

Herkes bize saygı duyacak. ABD daha önce hiç elde etmediği bir şansa sahip, herkes bize saygı duyacak. Bir güven kriziyle karşı karşıyayız maalesef. Halkımız hak ettiği yerde değil, içeride bir krizle karşı karşıyayız. Dışarıda da birbiri ardına felaketler yaşanıyor.

Suça karışanlara toleransımız yok. Kendi vatandaşlarına her türlü yardımı yapacak ama yabancılara aynısı yapmayacağız. Bugünden itibaren bunların hepsi değişecek, çok hızlı bir şekilde.

"YAŞAMIMI ELİMDEN ALMAK İSTEDİLER"

Benim son seçimimim korkunç bir ihaneti geri çevirmemiz için bir fırsat. Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü geride kalmıştır. Özgürlüklerimiz ve milletimizin kaderi engellenemeyecek. Tekrar birliği ve sadakati yaşayacağız. Ben çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldım ve çok şey öğrendim. Özgürlüğümü elimden almak istediler, yaşamımı elimden almak istediler bu yolda. Ben Tanrı tarafından Amerika'yı yeniden büyük yapmak için kurtarıldım.

"BUGÜN ÖZGÜRLEŞME GÜNÜ"

O yüzden bizim iktidarımızın her gününde gününde, birlikte güç ve kararlılıkla çalışacağız. Her dün din ve etnik köken ayrımı gözetmeden bugün itibaren çalışmaya başlayacağız. Bugün özgürleşme günü. Son başkanlık yarışı en görkemli ve en oyun değiştirici başkanlık yarışı olarak hatırlansın istiyorum.

Milli beraberlik tekrar geri dönüyor Amerika'ya. Her yaptığımız şey başarıya odaklı olacak, ülkemizi unutmayacağız, anayasamızı unutmayacağız, Tanrımızı unutmayacağız. Bugün birçok tarihi anlaşmaya imza atıyoruz. Güney sınırıyla ilgili acil bir anlaşma imzalıyorum, sınırlarımızın güvenliği için. Bütün yasa dışı girişler durdurulacak, milyonlarca suçluyu nereden geliyorsa oraya geri göndereceğiz. Meksika'da olan Meksika'da kalacak. Kartellere, terör gruplarına yönelik de imzalar atacağım.

Ulusal enerji acil durumu ilan ediyorum. Amerika yeniden üreten bir ülke olacak. Hiç kimsede olmayan petrol ve gaz, biz bunu kullanacağız. Krizleri bitireceğiz, Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeniden zengin bir ülke olacağız. Yeni yeşil anlaşmayı da iptal edeceğiz, kendi endüstrimizi kuracağız, kendi çalışanlarımıza fayda sağlayacağız.

Diğer ülkelere de vergi getireceğiz, kendi vatandaşlarımızın zengin olması için çalışacağız. Amerikan rüyası yeniden canlanacak. Verimlilik Bakanlığı oluşturacağız. Yıllar yıllar sonra Anayasa'ya karşı yapılan tüm çabalardan sonra ifade özgürlüğünü geri getirecek kararnameleri imzalayacağım.

Şehirlemize yeniden kanun ve düzen getireceğiz. İki cinsiyet olacak, kadın ve erkek. Bu hafta tekrar Covid aşılamasına karşı çıkan ordu mensuplarını da yeniden ordumuza geri kazandıracağım.

Görevi devralmadan önce Ortadoğu'daki rehineler evlerine geri dönüyor, ben göreve başlamadan bir gün önce. Amerika, en güçlü en saygıdeğer ülke olduğunu yeniden hatırlatacak dünyaya. Bugünden itibaren Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz.

Panama kanalını geri alacağız.