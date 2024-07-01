İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2024 Pazartesi / 25 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6817
  • EURO
    35,1828
  • ALTIN
    2447.15
  • BIST100
    10362.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Biden eleştirilerin hedefinde! ''Çekil'' baskısı arttı
Dünya

ABD'de Biden eleştirilerin hedefinde! ''Çekil'' baskısı arttı

ABD Başkanı Joe Biden eski Başkan Donald Trump ile 27 Haziran'da karşılaştığı TV tartışmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Tartışmada durgun, yorgun ve enerjisi düşük olarak görülen Biden'ın adaylıktan çekilip, çekilmeyeceği tartışılıyor.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 11:38 - Güncelleme:
ABD'de Biden eleştirilerin hedefinde! ''Çekil'' baskısı arttı
ABONE OL

Yapılan son anketlere göre seçmenin yüzde 72'si Biden'ın görev yapacak bilişsel ve zihinsel sağlığa sahip olmadığını düşünüyor. Üstelik bunların yüzde 46'sı Biden'ın kendi partisinden yani Demokratları destekleyenlerden oluşuyor.

DEMOKRATLAR BİLE "ÇEKİLMELİ" GÖRÜŞÜNDE

Demokratlar arasında Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğine inananların sayısı artıyor. Ancak ön seçim sürecinde büyük destek aldığı için çekilmesi pek mümkün görünmüyor. Biden ancak kendi isteği ile yarışı bırakabilir. Düşük bir ihtimal olsa da Demokratlar alternatif aramaya başladı. Demokratlar adaylarını resmen Ağustos'ta yapılacak kongrede ilan edecek. Biden'ın artan baskıya direnememesi durumunda yerine geçmesi muhtemel 3 isim var. Akla ilk gelen isim Başkan Yardımcısı Kamala Harris... Diğeri Demokrat Partinin yükselen yıldızı Kaliforniya Valisi Gavin Newsom.... Sonuncusu ise eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama...

KİM İKNA EDECEK?

Biden seçimden çekilmemekte ısrarcı...Yarışta kalmaya kararlı...Onu seçimden çekilmeye kimin ikna edeceği de tartışma konusu.. Bu konuda öne çıkan isim first lady Jill Biden. Bir diğer isim ise Obama. ABD medyasına yansıyan haberlere göre bazı büyük bağışçılardan Obama'ya Biden'ı ikna etmesi için baskılar gelmeye başladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.