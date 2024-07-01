ABD'de Biden eleştirilerin hedefinde! ''Çekil'' baskısı arttı

Yapılan son anketlere göre seçmenin yüzde 72'si Biden'ın görev yapacak bilişsel ve zihinsel sağlığa sahip olmadığını düşünüyor. Üstelik bunların yüzde 46'sı Biden'ın kendi partisinden yani Demokratları destekleyenlerden oluşuyor.



DEMOKRATLAR BİLE "ÇEKİLMELİ" GÖRÜŞÜNDE

Demokratlar arasında Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiğine inananların sayısı artıyor. Ancak ön seçim sürecinde büyük destek aldığı için çekilmesi pek mümkün görünmüyor. Biden ancak kendi isteği ile yarışı bırakabilir. Düşük bir ihtimal olsa da Demokratlar alternatif aramaya başladı. Demokratlar adaylarını resmen Ağustos'ta yapılacak kongrede ilan edecek. Biden'ın artan baskıya direnememesi durumunda yerine geçmesi muhtemel 3 isim var. Akla ilk gelen isim Başkan Yardımcısı Kamala Harris... Diğeri Demokrat Partinin yükselen yıldızı Kaliforniya Valisi Gavin Newsom.... Sonuncusu ise eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama...

KİM İKNA EDECEK?

Biden seçimden çekilmemekte ısrarcı...Yarışta kalmaya kararlı...Onu seçimden çekilmeye kimin ikna edeceği de tartışma konusu.. Bu konuda öne çıkan isim first lady Jill Biden. Bir diğer isim ise Obama. ABD medyasına yansıyan haberlere göre bazı büyük bağışçılardan Obama'ya Biden'ı ikna etmesi için baskılar gelmeye başladı.