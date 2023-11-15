İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6823
  • EURO
    31,1371
  • ALTIN
    1808.52
  • BIST100
    7665.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'de Biden-Şi görüşmesi başladı

ABD Başkanı Joe Biden, California'da ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, 'yüz yüze görüşmenin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını' söyledi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 23:23 - Güncelleme:
ABD'de Biden-Şi görüşmesi başladı
ABONE OL

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında San Francisco kentinde Şi ile bir araya gelen Biden, toplantının başında konuğuna hitaben yaptığı giriş konuşmasında, "Her zaman olduğu gibi yüz yüze görüşmenin yerini hiçbir şey tutamaz. Tartışmalarımızı her zaman açık sözlü bulmuş ve takdir etmişimdir." ifadesini kullandı.

Biden, "İklim değişikliğinden narkotikle mücadeleye ve yapay zekaya kadar karşılaştığımız kritik küresel zorluklar, ortak çabalarımızı gerektiriyor. Bu tartışmayı başlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Çinli mevkidaşıyla "her zaman aynı fikirde olmadıklarını" dile getiren ABD Başkanı, "Rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamalıyız ve rekabeti her zaman sorumlu bir şekilde yönetmek zorundayız." dedi.

İki lider, APEC Zirvesi çerçevesinde bir yıl aradan sonra ilk defa bir araya gelirken görüşme için zirvenin yapıldığı bölgeden oldukça uzak ve tenha bir yer olan Filoli Malikanesi tercih edildi.

Biden, dün yaptığı açıklamada, Şi ile yapacağı görüşmenin ilişkileri "normalleştirmek için bir adım" olmasını umduğunu söylemiş ve normalleşmenin, "bir kriz olduğunda telefonu açıp konuşabilmeyi ve orduların birbiriyle temas halinde olmasını sağlayabilmeyi" de içerdiğini dile getirmişti.

Biden ve Şi, en son Kasım 2022'de Endonezya'daki G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü. Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne Biden katılırken Çin lideri iştirak etmemişti.

  • Biden-Şi görüşmesi
  • yüz yüze iletişim
  • önemli anlaşma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.