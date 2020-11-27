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Dünya

ABD'de bilanço ağırlaşıyor! 269 bin 650'ye çıktı

ABD'de açıklanan resmi rakamlara göre Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 269 bin 650'ye çıktı.

AA27 Kasım 2020 Cuma 18:06 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 18:06
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1246 artarak 269 bin 650'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 108 bin 770 artarak 13 milyon 256 bin 634'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1246 artarak 269 bin 650'ye çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 852 bini geçerken, toplam test sayısı 187 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 231 bin 253 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 174 binden fazla vakayla California ve 961 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 389 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 658 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 325 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 204 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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