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Dünya

ABD'de bilanço artıyor! Sayı bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı belirtildi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 07:15 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 07:20
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Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yaklaşık 12 saat önce 55 bin 238 olan vaka sayısı 13 bin 334 artarak 68 bin 572'ye, 802 olan ölü sayısı da 236 artarak 1038'e çıktı..

Dün Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 481, ölü sayısı ise 593 olarak duyurulmuştu.

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 667 vaka ile Çin ve 74 bin 386 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Ülkede New York eyaleti 33 bin 6 vaka ve 366 ölü sayısı ile ABD'de salgının en fazla etkili olduğu eyaletlerin başında geliyor.

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