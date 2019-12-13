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ABD'de bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetindeki rolüne dair Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne süre verildi

Söz konusu talep, Temsilciler Meclisinin dün genel kuruldan geçirdiği '2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası' olarak bilinen savunma bütçesi tasarısında yer aldı.

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ABD Kongresi, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, (MBS) gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olup olmadığını açıklaması için Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) bir ay süre tanıdı.
 
Söz konusu talep, Temsilciler Meclisinin dün genel kuruldan geçirdiği "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçesi tasarısında yer aldı.
 
ABD medyasına göre, Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan yönetimini, Kaşıkçı'nın ölümünden ve Yemen'deki savaştan sorumlu tutan maddelerin kaldırılması için Beyaz Saray adına Kongre üyeleriyle pazarlık yaptı ancak tasarının son halinde söz konusu maddeler yeniden eklendi.
 
"Bize farklı bir sonuçla gelirlerse oldukça çarpıcı olacak"
 
Tasarıya ilişkin The Guardian'a konuşan Demokrat Vekil Tom Malinowski, bin Selman'ın Kaçıkçı cinayetinden bir şekilde sorumlu olduğuna dair Amerikan istihbarat raporlarına vurgu yaparak, DNI'dan buna ilişkin net cevap istediklerini belirtti.
 
Malinowski, şu ifadeleri kullandı:
 
"Beyaz Saray, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne farklı bir sonuç yayımlaması konusunda baskı yaparsa şaşırmam. Bu yüzden konuyu takından takip edeceğiz. Ayrıca istihbarat kurumlarının ne düşündüğünü önceden bilmek gibi bir avantajımız var çünkü bize zaten gizli bir ortamda anlattılar. Bu sebeple bize farklı bir sonuçla gelirlerse oldukça çarpıcı olacak."
 
Tasarının imzalanması için Trump'ın masasına gönderilmesi bekleniyor
 
Temsilciler Meclisinden geçen bütçe tasarısının gelecek hafta Senatoda oylanması, daha sonra imzalanması için Trump'ın masasına gönderilmesi bekleniyor.
 
DNI yetkililerinin yanı sıra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel de 5 Aralık 2018'de Kongre üyelerini bilgilendiren brifing düzenlemiş, Kaşıkçı'nın son anlarını ve cinayetle ilgili bağlantıları anlatmıştı.
 
Brifingden çıkan Kongre üyeleri, MBS'nin cinayete dahil olduğu konusunda daha emin olduklarını dile getirmişlerdi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta, gazeteci Kaşıkçı cinayetinde rolü olduğu gerekçesiyle, 19 Suudi yetkiliyle Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'yi cinayette rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

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