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Dünya

ABD'de bir Türk'ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir Türk'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 07:59 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 07:59
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Pennsylvania’nın Allentown kasabasında yaşayan B.G. adlı 44 yaşındaki bir kadının, yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

AA muhabirinin görüştüğü B.G’nin babası N.G., 2012 senesinde kızının zatürre geçirdiğini kaydederek, virüsle ilgili hastalık belirtileri görülünce önce evde 5 gün tedavi gördüğünü, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldığını söyledi.

N.G, hastanede tedavi gören kızının bir süre sonra hayata gözlerini yumduğunu aktardı.

N.G., karantinada tutulan ailenin diğer fertlerinin durumlarının şu an iyi olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey'nin Paterson kasabasında da iki Türk'ün Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

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