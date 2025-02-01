ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadephia şehrinde bir uçak, alışveriş merkezinin yakınına düştü.

ABD Federal Havacılık İdaresi uçağın içinde 6 kişi olduğunu açıkladı.

Uçağın hava ambulansı olduğu ve hasta bir çocuğu taşıdığı belirtiliyor.

Çarpmanın şiddetiyle birden fazla araçta yangın çıktı.

Uçağın şans eseri çevredeki binalara çarpmaması ise daha büyük bir facianın önüne geçti.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer henüz sayı vermiyor.

Uçağın düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

İlk belirlemelere göre uçağın tek motorlu olduğu belirtiliyor.

Bölge itfaiyesi ihbar üzerine yangına müdahale etti. Eyalet polisi ise kaza bölgesindeki vatandaşları tahliye ederek bölgeye yaklaşılmaması uyarı yaptı.

Özel uçağın kuzeydoğu Philadelphia havalimanından kalktığı ve rotasının Missouri olduğu belirtiliyor. Düşme nedeni ise henüz açıklanmadı.

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