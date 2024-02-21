ABD'de bir yolcu, uçağın acil durum kapısını açmaya çalışması üzerine uçak zorunlu iniş yaptı

Fox News'un haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, Chicago Uluslararası Havaalanına gitmekte olan uçağın New Mexico'ya geri dönerek zorunlu iniş yaptığını doğruladı.

Yolcular, olayın kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra meydana geldiğini söyledi.

Olay çıkaran yolcunun acil durum kapısını açmaya çalışmadan önce "uçaktan inmek istediğini" söylediği belirtildi.

Uçaktaki diğer yolcuların acil durum kapısını zorlayan adama müdahale ettiği kaydedilerek, bir uçuş görevlisinin de tedbir amacıyla yolcunun bacaklarını bantladığı ve esnek kelepçeler kullandığı aktarıldı.

Olayın ardından Albuquerque Uluslararası Sunport'a geri dönen uçaktaki yolcu yerel kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.