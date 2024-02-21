İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2024 Çarşamba / 12 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9757
  • EURO
    33,4775
  • ALTIN
    2020.15
  • BIST100
    9310.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de bir yolcu, uçağın acil durum kapısını açmaya çalışması üzerine uçak zorunlu iniş yaptı
Dünya

ABD'de bir yolcu, uçağın acil durum kapısını açmaya çalışması üzerine uçak zorunlu iniş yaptı

ABD'de American Airlines'a ait uçak, bir yolcunun uçuş anında acil durum kapısını açmaya çalışması üzerine New Mexico'ya geri dönmek zorunda kaldı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 12:54 - Güncelleme:
ABD'de bir yolcu, uçağın acil durum kapısını açmaya çalışması üzerine uçak zorunlu iniş yaptı
ABONE OL

Fox News'un haberine göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve American Airlines, Chicago Uluslararası Havaalanına gitmekte olan uçağın New Mexico'ya geri dönerek zorunlu iniş yaptığını doğruladı.

Yolcular, olayın kalkıştan yaklaşık 30 dakika sonra meydana geldiğini söyledi.

Olay çıkaran yolcunun acil durum kapısını açmaya çalışmadan önce "uçaktan inmek istediğini" söylediği belirtildi.

Uçaktaki diğer yolcuların acil durum kapısını zorlayan adama müdahale ettiği kaydedilerek, bir uçuş görevlisinin de tedbir amacıyla yolcunun bacaklarını bantladığı ve esnek kelepçeler kullandığı aktarıldı.

Olayın ardından Albuquerque Uluslararası Sunport'a geri dönen uçaktaki yolcu yerel kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.