ABD'de Boeing 737 MAX uçaklarına üretim engeli! Gövdesinden parça kopmuştu

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada, 5 Ocak'ta uçuş sırasında Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın gövdesinden parça kopması olayı anımsatılarak, bu olayın bir daha asla yaşanmaması gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda FAA'nın her uçağın güvenli olmasını sağlamak için ek eylemler duyurduğuna işaret edilen açıklamada, Boeing'e, 737 MAX 9 da dahil olmak üzere MAX tipi uçakların üretiminin genişlemesine izin verilmeyeceğinin bildirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, FAA'nın uçuşuna müsaade edilmeyen 171 "737 MAX 9" uçağının her birinde yapılması gereken kapsamlı inceleme ve bakım sürecini de onayladığı belirtilerek, denetimleri başarıyla tamamlanan uçakların hizmete geri dönebileceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAA Yöneticisi Mike Whitaker, süreçte ortaya çıkan kalite kontrol sorunlarının çözüldüğüne ikna olana kadar, Boeing'in üretiminin genişletilmesi yönündeki herhangi bir talebini kabul etmeyeceklerini veya 737 MAX için ek üretim hatlarını onaylamayacaklarını kaydetti.

UÇAĞIN GÖVDESİNDEN PARÇA KOPMASI



ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parça kopmuştu.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.

Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.