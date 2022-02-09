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Dünya

ABD'de bomba alarmı! Çok sayıda okul tahliye edildi

ABD'nin başkenti Washington DC'de çok sayıda okulun bomba ihbarı üzerine tahliye edildiği bildirildi.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 22:32 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 22:32
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ABD'nin başkenti Washington DC'de okullarda bomba paniği yaşanıyor. Washington Metropolitan Polis Departmanı (MPD) tarafından yapılan açıklamada, başkentteki çok sayıda okulun bomba ihbarı üzerine boşaltıldığı belirtilerek, "MPD, Columbia Devlet Okulları Bölgesi (DCPS) ve DC Charter Okulları dahil olmak üzere bölge çevresinde çok sayıda bomba tehdidine yanıt veriyor. Okullar şu anda tahliye ediliyor. İncelemeler devam ediyor" denildi.

DCPS Sözcüsü Enrique Gutierrez yerel basına verdiği demeçte, Dunbar Lisesi, Theodore Roosevelt Lisesi ve Ron Brown Koleji Hazırlık Lisesi'nde "güvenlik tehditleri" olduğunu ifade ederek, "Tüm öğrenciler ve personel, DCPS protokollerine uygun olarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. DC Devlet Okulları, tüm öğrencilerimizin, personelimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliğine değer veriyor ve MPD soruşturmaları devam ederken, okul topluluklarımıza destek sunmaya devam edecek" dedi.

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