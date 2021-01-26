İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4197
  • EURO
    9,0131
  • ALTIN
    442.249
  • BIST100
    1540.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de bu göreve getirilen ilk Müslüman kadın oldu
Dünya

ABD'de bu göreve getirilen ilk Müslüman kadın oldu

ABD'de ilk defa göçmen kökenli Müslüman bir kadın, federal başsavcılık görevine vekaleten atandı.

AA26 Ocak 2021 Salı 00:23 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 00:23
ABONE OL

Pakistan doğumlu Saime Mohsin, Michigan eyaleti doğu bölgesi başsavcı vekili seçilerek, "ülkede bu göreve getirilen ilk Müslüman kadın" olarak tarihe geçti.

Atamayı "büyük bir onur" olarak niteleyen Mohsin, "Yasaları sadakatle uygulama ve herkes için adalet arama temel misyonumuzu yerine getirmeye derinden bağlıyım." ifadesini kullandı.

Göreve 1 Şubat'ta vekaleten başlayacak olan 52 yaşındaki Mohsin’in, 2002’den bu yana New Jersey ve New York başsavcı yardımcılığı görevleri de dahil adalet sektöründe çalıştığı, Mart 2018'den bu yana da Michigan federal savcılığında baş yardımcı olarak görev yaptığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.