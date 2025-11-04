İSTANBUL 21°C / 15°C
4 Kasım 2025 Salı
Dünya

ABD'de büyük panik! Peş peşe bomba ihbarları geldi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, yerel yönetimlerin belirlenmesi için yapılan seçimler devam ederken peş peşe gelen bomba ihbarları oy kullanma işlemlerinin durmasına yol açtı.

AA4 Kasım 2025 Salı 20:48 - Güncelleme:
ABD'de büyük panik! Peş peşe bomba ihbarları geldi
Eyalete bağlı, Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde art arda yapılan bomba ihbarları sonrası polis araçları bölgeye intikal etti, oy verme işlemleri askıya alındı.

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, bomba tehditleri alındıktan sonra Paterson'daki 2 ve 10 numaralı okullardaki oy kullanma merkezlerinin kapatıldığını söyledi.

New Jersey Vali Yardımcısı Tahesha Way ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde, birkaç oy kullanma merkezine bomba tehdidinde bulunuldu." ifadesine yer verdi.

Way, "kolluk kuvvetlerinin söz konusu olayla ilgili şu anda herhangi bir tehdit bulunmadığı" yönündeki bilgiyi paylaştı.

Vali Yardımcısı, "Seçmenleri ve sandık görevlilerini korumak ve oy kullanma hakkı olan her seçmeni oy kullanma hakkını kullanmaya teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

New Jersey'de oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'ye kadar devam edecek.

