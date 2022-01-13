ABD'de çarpıcı anket! Destek yüzde 33'e geriledi

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 01:11 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 02:48

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette, Biden'a halk desteğindeki düşüşün devam ettiği görüldü.

Ankete katılanların yüzde 33'ü Biden'ın başkanlıktaki performansını beğendiğini belirtti.

Ankete katılan Demokratların yüzde 75'i Biden'ın performansından memnun olduğunu söylerken, bağımsız seçmenlerin sadece yüzde 25'i Biden'ın performansını beğendiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 57'si Biden'ın ekonomi performansından, yüzde 54'ü dış politikasından, yüzde 55'i ise Kovid-19 ile mücadelesinden memnun olmadıklarını aktardı.

Biden yönetimi son dönemde, artan benzin fiyatları, son 39 yılın zirvesindeki enflasyon ve Kovid-19 vakalarının en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle sıkça eleştiriliyor ve anketlerde destek kaybediyor.

