Dünya

ABD'de çarpıcı anket: İsrail'e askeri yardıma karşı çıktılar

ABD'de yapılan ankette, halkın İsrail'e desteğinin önemli ölçüde azaldığı görülürken, katılımcıların çoğunluğu Tel Aviv yönetimine ek ekonomik ve askeri yardım gönderilmesine karşı çıktı.

30 Eylül 2025 Salı 11:36
ABD'de çarpıcı anket: İsrail'e askeri yardıma karşı çıktılar
New York Times (NYT) gazetesi ve Siena Üniversitesi ortaklığında 22-27 Eylül 2025 tarihlerinde ülke çapındaki 1313 kayıtlı seçmenle yapılan ankette, ABD'lilerin İsrail'e yönelik bakış açısı değerlendirildi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 51'i İsrail'e ek ekonomik ve askeri yardım gönderilmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Filistinlilere destek yüzde 35, İsrail'e destek ise yüzde 34 olarak kayda geçti. Bu oranlar 2023'te sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 47 olmuştu.

30 yaşın altındaki katılımcıların yüzde 68'i, İsrail'e ek ekonomik veya askeri yardıma karşı olduklarını kaydetti.

Katılımcıların yüzde 58'i, ankette İsrail'in tüm esirler serbest bırakılmamış olsa bile sivil kayıpları önlemek için askeri harekatını durdurması gerektiğini ifade ederken, yüzde 40'ı İsrail'in Gazze'de kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğünü düşündüğünü aktardı.

Böylelikle, İsrail'in sivilleri kasıtlı olarak öldüğünü düşünen kişilerin oranı 2023'teki yüzde 22'lik oran ile karşılaştırıldığında neredeyse iki kat arttı.

