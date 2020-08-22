İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2020 Cumartesi / 3 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de çarpıcı iddia! 'Salgının örtbas edildiğine dair şüphe götürmez deliller var'
Dünya

ABD'de çarpıcı iddia! 'Salgının örtbas edildiğine dair şüphe götürmez deliller var'

CNN'in iddiasına göre ABD istihbaratı, Kovid-19'un çıkış noktası olan Çin'in Vuhan şehrindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştı.

AA22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:30 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:30
ABONE OL

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD'li istihbarat yetkilileri, salgının ilk döneminde Vuhanlı yetkililerin Kovid-19 hakkında Pekin yönetimini haberdar etmediğine dair sonuca ulaştı.

Ayrıca, istihbarat raporları, Çin hükümetinin virüsü öğrendikten sonra salgının gerçek boyutları hakkında diğer ülkelerin bilgilendirilmesini engellediğini de kaydetti.

CNN'e konuşan yetkililer, ABD istihbaratının Kovid-19'un kaynağına ilişkin bilgi toplamaya devam ettiğini ancak, yerel yetkililerin salgını "örtbas ettiğine" dair, "şüphe götürmez" delilleri olduğunu vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.