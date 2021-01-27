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Dünya

ABD'de çarpıcı 'Kovid aşısı' gerçeği! Beyazların oranı, siyahi ve Latinlerin iki katı

ABD'de koronavirüs aşısı yapılan beyazların oranının, siyahi ve Latinlerin iki katı olduğu ortaya çıktı.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 07:12 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 07:12
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NEW YORK (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek için devam eden aşı çalışmalarında, beyaz Amerikalıların aşılanma sayısının siyahi ve Latinlere göre çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

Amerikan CNN televizyonunun yaptığı çalışma sonucu ortaya çıkan raporda, "Aşı kapsamına alınan beyazlarının oranı, siyahi ve Latinlere göre iki kat daha fazla." ifadesi yer aldı.

ABD'nin 14 eyaletini kapsayan çalışmada, beyazların aşılanma oranı yüzde 4'ün üzerinde tespit edilirken siyahilerin yüzde 1,9'da, Latin nüfusun ise yüzde 1,8'de kaldığı ortaya çıktı.

- BAZI EYALETLERDE AŞILANMA SAYISI ÖLÜM ORANINDAN DAHA DÜŞÜK

CNN'in araştırmasında, beyazlar ile diğer grupların aşılanma oranları arasında bazı eyaletlerde çok daha büyük fark olduğu belirtildi.

Pensilvanya eyaletinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 13'ünü teşkil eden siyahi vatandaşların aşılanma oranının yüzde 3'te kaldığı bilgisi aktarıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, siyahi ve Latin Amerikalıların beyazlara göre Kovid-19'dan ölme oranının 3 kat, hastaneye kaldırılma oranının ise 4 kat daha fazla olduğu daha önce paylaşılan istatistiklerde ortaya çıkmıştı.

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