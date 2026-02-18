İSTANBUL 10°C / 3°C
Dünya

ABD'de dağda facia: Çığ altında kalanlar için zamanla yarış

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
ABD basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, California eyaletinde Sierra Nevada dağlarının Castle Peak bölgesinde etkili olan kar fırtınası sonucu yerel saatle 11.30 sularında çığ ihbarı aldıklarını belirtti.

4'ü rehber 16 kişilik kayakçı grubunun çığ altında kaldığını ifade eden polis, bu kişilerden 6'sının hayatta olduğunun tespit edildiğini ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığını açıkladı.

Polis, çığ altında kalan diğer 10 kişinin halen arandığı ve ekiplerin zorlu hava koşulları nedeniyle güçlük çektiği bilgisini paylaştı.

