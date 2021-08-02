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Dünya

ABD'den korkutan uyarı: İşler daha kötüye gidecek

ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüsün delta varyantı sebebiyle salgının seyrinin kötüleşeceği konusunda uyardı. 'Aşısızların salgınını görüyoruz.' diyen Fauci, 'Tekrar tekrar söylüyoruz ki bunun çözümü aşı olmak.' şeklinde konuştu

2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:21 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:25
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Dr. Anthony Fauci, ülkesinin delta varyantı vakaları nedeniyle muhtemelen daha fazla "acı ve ızdırap" çekeceğini ifade etti.

ABC'de Jonathan Karl'ın programına konuk olan Fauci, 7 günlük vaka ortalamasındaki artıştan yakındı ve ABD'de aşı için uygun olan 100 milyon civarında kişinin hala aşı olmadığını kaydetti.

"Aşısızların salgınını görüyoruz." diyen Fauci, "Tekrar tekrar söylüyoruz ki bunun çözümü aşı olmak." şeklinde konuştu

Fauci, yeni karantina beklemediğini sözlerine ekledi.

Worldometer internet sitesine göre ABD'de toplam vaka sayısı 35 milyon 768 binin üzerinde. Virüsten ölenlerin sayısı ise 629 bini aşmış durumda. (TRT Haber)

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