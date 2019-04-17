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ABD'de Demokrat Başkan Adayı Bernie Sanders “Yüzde 1’ler Kulübü”ne girdi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) sermaye dağılımındaki eşitsizliği ve ülkenin yüzde 1’ini oluşturan milyoner ve milyarder kesimi uzun yıllar boyunca eleştiren Demokrat Başkan Adayı Bernie Sanders, yüzde 1’ler kulübüne girdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Uzun yıllar boyunca ABD’nin sermayesini yöneten milyoner ve milyarderlerden oluşan yüzde 1’lik kısmını eleştiren Demokrat Başkan Adayı Bernie Sanders, “Yüzde 1’ler Kulübü”ne girdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sanders, “Yazdığım kitap çok satanlar listesine girdi. Kitabınız çok satanlar listesine girerse siz de milyoner olabilirsiniz.” dedi.
 
Geçen yıl 566 bin dolar kazandığını, 2017’de ise 1,15 milyon dolar kazandığını açıklayan Sanders, bu paranın büyük bir bölümünün, demokratik sosyalizmin erdeminden bahsettiği kitabından geldiğini belirtti.
 
Sanders, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinden önce Senatodan aldığı maaşla yılda yaklaşık 206 bin dolar kazanıyordu.
 
Neredeyse bütün kariyeri boyunca “milyoner ve milyarderlerin ABD’nin işçi sınıfını kırbaçladığına” ilişkin açıklamaları bulunan Sanders, kendisinin de artık bir milyoner olmasıyla ilgili olarak, “Çok satan bir kitap yazdım. Siz de çok satan bir kitap yazarsanız, siz de milyonar olabilirsiniz.” dedi.

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