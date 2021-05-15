ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor

AA 15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:21 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:21

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimci planı ve son günlerde Gazze'ye yönelik hava saldırıları ABD siyasetinde de tartışmalara neden oldu.

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "meşru müdafaa hakkı" olarak nitelendiriyor ve ısrarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamaktan kaçınıyor.

Öte yandan, Kongrede önde gelen Demokrat isimler, Demokrat Joe Biden'ın İsrail'e koşulsuz destek politikasını sert dille eleştiriyor. Beyaz Saray ile Kongre arasındaki Filistin çatlağı dün Temsilciler Meclisindeki oturumda da bir kez daha gündeme geldi.

ABD Kongresinin ilk kadın Müslüman vekillerinden Filistin kökenli Rashida Tlaib, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve parti liderlerinin açıklamalarının Filistinlilere değinmediğine işaret ederek, söz konusu açıklamalarda "evlerinden çıkarılanlar, gözaltına alınanlar ve ibadethanelere atılan göz yaşartıcı bombaların" yok sayıldığına dikkati çekti.

- "Filistinliler bir yere gitmiyor"

Kendisinin Filistinlilerin varlığının kanıtı olduğunu aktaran Tlaib, "Bizim insan olduğumuzun, hayal kurma hakkımız olduğunun kanıtıyım. Bizler anneleriz, kız çocuklarıyız, torunlarız. Bizler adalet arayanlarız ve her türlü baskıya karşı mücadelemizden pişman değiliz. Apartheid İsrail hükümetine ne kadar para gönderirseniz gönderin Filistinliler hiçbir yere gitmiyor." diye konuştu.

ABD'li bazı siyasiler tarafından Filistinlilere ayrımcı ve ırkçı uygulamalar yapıldığı gerçeğinin kabul görmediğine de değinen Tlaib, "Atalarım ve Filistin'deki ailem tarihlerinin önlerine herhangi bir engel konulmadan tüm dünyada duyulmasını hak ediyor. Acı çektiklerini, mülklerinin ellerinden alındığını, dünya seyrederken ve hiçbir şey yapmazken öldürüldüklerini anlatmaya hakları var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Önemli sayılmaları için kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor"

Kürsüdeki konuşmasında gözyaşlarına hakim olmayan Tlaib, ABD Dışişleri Bakanlığının "çocukların öldürülmesinin yanlış olduğunu" söyleyememesi nedeniyle tüm ABD halkı adına bunu kendisinin ifade ettiğini söyledi.

Filistin halkının kendi vatanlarında mülteci konumuna düştüğünü anımsatan Tlaib, ABD basınının ölen Filistinli sayısını İsrail'in kayıpları olarak göstermesini, İsraillilere "öldürüldü" Filistinlilere "öldü" ifadesini kullanmasını eleştirdi.

Tlaib, "Matematiğini anlamama yardımcı olun. Önemli sayılmaları için kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor. Washington yönetiminin İsrail'e askeri desteğinin şartsız olduğu mesajının verilmesiyle Netanyahu, barışı imkansız hale getirecek, evleri yıkmaya ve yerleşimci politikaları genişletmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Ilhan Omar'dan ABD yönetimine tepki

Somali kökenli Ilhan Omar da ABD'nin İsrail'e yardımlarını eleştirerek, "Fonladığımız İsrail hükümeti, Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmeye çalışırken, buna engel olmak için hiçbir şey yapmadan Filistin devletini nasıl destekliyor gibi görünebiliriz." dedi.

Omar, tüm çocuklar gibi Filistinli çocukların da şiddet ve baskıdan uzak bir hayatı hak ettiğini söylemenin tartışmalı olamayacağını kaydetti.

- ABD'li Demokrat Vekil Ocasio-Cortez, Kongrede Filistin'i AA fotoğrafıyla anlattı

ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Kongredeki konuşmasında, Anadolu Ajansının (AA) Filistinli yaralı kız çocuğunun yer aldığı fotoğrafını göstererek, ABD yönetimine "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

ABD'nin bu süreçte sorumluluk taşıdığını belirten Ocasio-Cortez, "ABD, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve adaletsizliklerde oynadığı rolü kabul etmelidir. Bu 'iki taraf' ile ilgili bir şey değil. Bu, güç dengesizliğiyle ilgili." şeklinde konuştu.

Biden yönetiminin, İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğuna dikkati çektiğini söyleyen Ocasio-Cortez, kürsüde, "Peki ya Filistinlilerin hayatta kalma hakkı var mı?" diye sordu.

Ocasio-Cortez'in konuşması esnasında yanındaki panoda AA'nın abonelerine Filistin'den geçtiği kare sergilendi. Fotoğrafta, yara almış küçük kız çocuğunun bir klinikte tedavi için bekleme anı yer alıyor.

- "Hem ABD hem de İsrail'de devlet şiddetine karşı eşit öfke gösterilmeli"

Demokrat Kongre üyelerinden Ayanna Pressley de siyahi olduğu için şiddet eylemelerine alışık olduğunu belirterek, "Görüntümüz nedeniyle suçlu sayıldık. Filistinlilere de ABD'deki siyahilerle aynı şey söyleniyor. Hem ABD hem de İsrail'de devlet şiddetine karşı eşit öfke gösterilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Kongre üyesi Cori Bush da ABD'deki siyahilerle olduğu gibi Filistin halkıyla da dayanışma içinde olduğunun altını çizerek "Savaş karşıtıyız, işgal karşıtıyız, ırkçılık karşıtıyız." dedi.

Demokrat Kongre üyelerinden Marc Pocan ve Betty McCollum da ABD yardımlarının Batı Şeria'daki bazı İsrail eylemlerinde kullanılmasını eleştirerek bu yardımların hangi ölçekte buralarda kullanıldığına ilişkin rapor hazırlanması teklifinde bulundu.

Ilhan Omar, Rashida Tlaib ve Alexandria Ocasio-Cortez başta olmak üzere birçok isim, İsrail'in saldırılarına ve ABD'nin Filistinlilere yönelik zulme sessiz kalmasına tepkilerini Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da gösteriyor.