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Dünya

ABD'de Demokratlar'ın çoğu Biden yerine Cuomo'yu başkan adayı görmeyi tercih etti

ABD'de Demokratlar'ın çoğu seçimlerde, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yarışacak Joe Biden'ın yerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede öne çıkan New York Valisi Andrew Cuomo'yu görmek istedi.

AA10 Nisan 2020 Cuma 20:56 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 20:56
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Amerikan medyasında yer alan, ülke genelinde yapılan anket sonuçlarına göre, Demokratlar'ın yüzde 56'sı eski başkan yardımcısı Biden'ın yerine New York Valisi Cuomo'yu tercih etti.

Anket, Cumhuriyetçiler'in en çok tercih ettiği 3 büyük anket şirketinden biri olan WPAi tarafından yapıldı.

Bir süre Demokratlar arasında öne çıkan Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yarıştan çekilmesinin ardından Biden, Demokratlar'ın tek adayı oldu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede öne çıkan ve birçok kişinin övgüsünü kazanan Cuomo için başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada, başkan adayı olup olamayacağı yorumları yapıldı.

Salgınla mücadeleyi iyi yönettiği düşünülen ve destek oranı yüzde 90'a çıkan Cuomo, geçen ay başkanlığı düşünmediğini söylemişti.

ABD'deki başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020'de yapılacak ve seçimi kazanan isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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