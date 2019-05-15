ABD'de deniz uçaklarının çarpışması: Ölü sayısı arttı!
ABD'nin Alaska eyaletinde cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağının havada çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı.
- AA
Sahil Güvenlik Yetkilisi Teğmen Brian Dykens, eyaletin güneyindeki Ketchikan limanına demirleyen cruise gemisi yolcularına etrafı gezdirmek üzere sefer yapan iki uçağın çarpıştığı kazada, kurtarma ekiplerinin kayıp 2 kişinin cesedine ulaştığını bildirdi.
Turistlere Misty Fiyordları'nı havadan seyrettirmek üzere yola çıkan "Havilland DHC-3 Otter" tipi deniz uçağı, 1 pilot ve 10 yolcuyla limana geri dönerken o sırada kalkış yapan, 1 pilot ve 4 yolcunun bulunduğu "Havilland DHC-2 Beaver" tipi daha küçük deniz uçağına çarpmıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i pilot 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı, Kanada ve Avustralya vatandaşı 2 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.
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