ABD'de deniz uçaklarının çarpışması: Ölü sayısı arttı!

Sahil Güvenlik Yetkilisi Teğmen Brian Dykens, eyaletin güneyindeki Ketchikan limanına demirleyen cruise gemisi yolcularına etrafı gezdirmek üzere sefer yapan iki uçağın çarpıştığı kazada, kurtarma ekiplerinin kayıp 2 kişinin cesedine ulaştığını bildirdi.

Turistlere Misty Fiyordları'nı havadan seyrettirmek üzere yola çıkan "Havilland DHC-3 Otter" tipi deniz uçağı, 1 pilot ve 10 yolcuyla limana geri dönerken o sırada kalkış yapan, 1 pilot ve 4 yolcunun bulunduğu "Havilland DHC-2 Beaver" tipi daha küçük deniz uçağına çarpmıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i pilot 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı, Kanada ve Avustralya vatandaşı 2 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.