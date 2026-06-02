  • ABD'de dikkat çeken yapay zeka kararı! ChatGPT hakkında dava açıldı
ABD'de dikkat çeken yapay zeka kararı! ChatGPT hakkında dava açıldı

ABD'nin Florida eyaleti yönetimi, özellikle küçük yaştakiler için güvenli olmadığı gerekçesiyle yapay zeka aracı ChatGPT'yi dava etti

AA2 Haziran 2026 Salı 09:33
CNN'in haberine göre, Florida Başsavcısı James Uthmeier, söz konusu davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eyalet yönetimi, ChatGPT'nin sahibi olan şirket OpenAI'ı, aldatıcı ve haksız ticaret uygulamaları, ihmali ve ürün sorumluluğu yasalarını ihlal etmesi gerekçesiyle suçlayarak şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın da firmasının tutumundan kaynaklanan insan hayatına yönelik riski tamamen görmezden geldiğini savundu.

Dava dilekçesinde, ChatGPT hakkında toplu katliam yapanlara yardım etmek, intiharı teşvik etmek, insanları kamuoyu önünde küçük düşürmeye neden olmak, reşit olmayanları ebeveyn gözetimi olmadan bir araca bağımlı hale getirmek ve kullanıcıların eleştirel düşünme becerilerini kaybetmelerine neden olmak gibi bir dizi suçlama yer alıyor.

Florida Başsavcısı Uthmeier, "Sam Altman ve ChatGPT, çocuklarımızın güvenliği ve emniyeti yerine yapay zeka yarışını seçti. Kamu güvenliği yerine karı seçtiler ve biz Florida'da buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya eyalet yönetimi de "Character.AI" isimli yapay zeka sohbet robotunun kendisini doktor gibi tanıtarak kullanıcıları lisanslı bir hekimden tıbbi tavsiye aldıklarını düşünmeye sevk ettiği gerekçesiyle robotu geliştiren şirkete dava açmıştı.

