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Dünya

ABD'de Doğu At Ensefaliti virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

ABD'NİN New Hampshire eyaletinde, sivrisinek ısırığı ile bulaşan Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

DHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
ABD'de Doğu At Ensefaliti virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin New Hampshire eyaleti sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, bir vatandaşın sivrisinek ısırığı ile bulaşan EEEV virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, "EEEV enfeksiyonu için pozitif test sonucu çıkan, şiddetli merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hampstead, New Hampshire'dan bir yetişkini tespit etti. DHHS, bireyin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor. EEEV ayrıca Massachusetts ve Vermont eyaletlerinde de tespit edildi" denildi.

10 YIL SONRA İLK VAKA

Yetkililer bu vakanın, 2014 yılında üç kişinin hastalığa yakalanması ve ikisinin hayatını kaybetmesinin ardından, New Hampshire'da on yıldır bildirilen ilk EEEV vakası olduğunu söyledi.

TEDAVİSİ YOK

Açıklamada virüsün belirtileri ile ilgili olarak, "EEEV, ateş, titreme, kas ağrıları ve eklem ağrısı gibi grip benzeri semptomlara neden olabilir. EEEV ayrıca beyin ve omurilik etrafındaki zarların iltihabı (yani ensefalit ve menenjit) gibi ciddi nörolojik hastalıklara da neden olabilir. EEEV'den ensefalit geliştiren tüm insanların yaklaşık üçte biri enfeksiyonlarından ölür ve diğer birçok kişi yaşam boyu fiziksel veya zihinsel etkiler yaşar. EEEV için bir aşı veya antiviral tedavi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

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