İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8009
  • EURO
    7,467
  • ALTIN
    379.645
  • BIST100
    102720
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de doğum oranları son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi
Dünya

ABD'de doğum oranları son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de doğum oranlarının 2019'da son 35 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 16:11 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 16:11
ABONE OL

Ülke basınındaki haberlere göre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ülkede geçen yılki doğum istatistiklerine ilişkin raporunu açıkladı.

Ülkede geçen yıl 3,75 milyon bebeğin doğduğu kaydedilen raporda, doğum oranının 2018'e göre yüzde 1 azalarak son 35 yılın en düşük seviyesine indiği belirtildi.

ABD'de doğum oranlarının 20'li ve 30'lu yaşlarda düşerken, 40'lı yaşlarda arttığına işaret edilen raporda, yaşları 40 ila 44 olan kadınların doğurma oranının 1985'ten bu yana her yıl ortalama yüzde 3 yükseldiği de aktarıldı.

Raporda ayrıca son 35 yılda nüfusun 190 milyon arttığı da ifade edildi.

Hafter milisleri hangara saklamıştı! Libya ordusu SİHA'yla imha etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.