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Dünya

ABD'de donör kalp taşıyan ambulans helikopter yere çakıldı

ABD'de hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan ambulans helikopter inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybederek, yere çakıldı.

DHA09 Kasım 2020 Pazartesi 14:40 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 14:40
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ABD'de hastaya hastaya nakeldilmek üzere kalp taşıyan helikopter, dün, Los Angeles şehrinin doğusunda yer alan Keck Hospital hastanesinin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybetti. Yere çakılan sağlık helikopterinde pilotla birlikte toplam 4 mürettabatın bulunduğu bildirildi. Helikopterin düşme anı ise amatör kamerayla kaydedildi.

NAKİL EDİLECEK KALP SON ANDA KURTARILDI

Helikopterin düşme anını çeken görgü tanığı, "Hey! Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım" diye bağırdı. Talihsiz kazayı 3 kişi ufak yaralarla atlatırken, donör kalp kazada düşmesine rağmen personel tarafından son anda kurtarılabildi.

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